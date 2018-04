Num movimento semelhante à anexação da Crimeia pela Rússia, a China poderá apoderar-se de Taiwan. A guerra económica com os EUA e a relação de rivalidade no mar do Este e Sul da China está a deteriorar as já ténues relações entre os dois países asiáticos e há o risco de despoletar acções militares.

O aviso foi dado por especialistas de segurança marítima, citados pelo The Guardian, após uma série de movimentos recentes que foram considerados uma forma da China pressionar o governo do Taiwan.

Numa conferência em Washington organizada pela Atlantic Council, um painel de especialistas sobre segurança marítima discutiu a actual situação dos movimentos entre China e Taiwan, assumindo que Pequim poderá expandir a sua influência nas suas zonas costeiras, onde tem vindo a desenvolver vários territórios com bases militares.

Sarah Kirchberger, do Instituto de Segurança Política da Universidade de Kiel, na Alemanha, sugeriu que a situação actual não é muito diferente da posição da Rússia, na anexação da Crimeia em 2014.

No último mês, Xi Jinping, presidente chinês, assegurou que qualquer acção que vise dividir o país está condenada ao fracasso e prometeu salvaguardar a soberania e integridade territorial.

A reacção de Taiwan, que assume um governo pró-independência, não se fez esperar e o seu primeiro-ministro, Lai Ching-te reafirmou a soberania da ilha e recusou a exigência chinesa ao governo taiwanês de aceitar que a ilha é parte da China de forma a evitar um conflito.

Taiwan e China são oficialmente parte de uma só China. Taiwan, a ilha onde se refugiou o antigo governo chinês depois do Partido Comunista tomar o poder no continente em 1949, assume-se como República da China e quer ser independente, mas é considerada por Pequim como uma província chinesa - e há ameaçada do uso de força caso declare independência.

Recentemente, a ilha condenou Pequim por promover políticas de incentivo para profissionais e empresas taiwanesas, que visam transferir capital, talento e tecnologia para o continente. A China aumentou também os seus exercícios navais sobre a zona estratégica do Estreito de Taiwan.

A hostilidade chinesa aumentou quando Tsai Ing-wen do Partido Democrático Progressista foi eleita Presidente em 2016. Pequim teme uma proclamação da independência, apesar de Tsai ter afirmado que quer manter o status quo entre os dois países.

A situação adquire um carácter especial para os Estados Unidos da América, que continuam a ser o principal aliado e fornecedor de armas de Taiwan. A questão é que, desde que Donald Trump assumiu a liderança da Casa Branca, que este tem vindo continuamente a encontrar-se com Xi Jinping, mesmo com toda a tensão comercial com a China sobre as tarifas do aço e alumínio.

Ainda assim, Trump assinou na semana passada uma lei que encoraja as trocas bilaterais com Taiwan "a todos os níveis". China referiu que esta lei foi um "erro" e que violava políticas que ambos os países teriam com o seu governo.

As tensões políticas sobre a Coreia do Norte, as tensões comerciais pelas tarifas do aço e alumínio e as tensões militares no Mar da China parecem juntar sempre a China e os Estados Unidos na mesma equação. Falta saber até que ponto estará Taiwan seguro depois de Donald Trump ter convidado, na semana passada, o próprio presidente que anexou a Crimeia a visitar a Casa Branca.