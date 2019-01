Capa n.º 767

Tsai Ing-wen chegou de surpresa a Penghu. Naquela noite de fim de setembro, quando os apresentadores, vestidos de gala, anunciaram a subida ao palco da Presidente de Taiwan, não haveria nem 100 habitantes deste arquipélago (o ponto do país mais próximo da China) a aplaudi-la. Vinha de tailleur escuro, cabelo solto; tão discreta que a atenção da SÁBADO se focou num detalhe (dois, na verdade): os seguranças, em branco integral, parados a seu lado. Um segurava uma pasta de trabalho, o outro uma mala de senhora. Que fariam ali, no palanque? Mais tarde, um diplomata explicaria que estes objetos eram escudos antibalas, acionados em caso de ameaça.E, desde que foi eleita, em maio de 2016, a líder pró-independência não pode negar que tem tido um mandato repleto de ameaças. A última veio de Pequim, nas primeiras horas de 2019: "A China deverá ser reunificada" e "não renuncia ao uso da força" para que tal ocorra, declarou Xi Jinping, no seu primeiro discurso sobre a questão de Taiwan.A ameaça de Xi foi a confirmação do que confessara um diplomata naquele final de setembro, quando a SÁBADO visitou o território que tem a dimensão de um terço de Portugal e 23 milhões de habitantes: "As coisas estão a ficar difíceis com os vizinhos do outro lado da rua."