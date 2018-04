A mulher de um advogado chinês de direitos humanos iniciou uma marcha de mil quilómetros até onde o seu marido foi detido, de maneira a evidenciar a sua situação, uma vez que desconhece se este está vivo ou morto.

Wang Quanzhang, que defendeu activistas políticos e vítimas de apreensão de terrenos, não teve qualquer contacto com o mundo desde que desapareceu em 2015 numa iniciativa policial. Na altura foi acusado de "subversão ao poder do estado" mas as autoridades impediram-no de ser visitado por outros advogados.

"Pode-lhe ter acontecido alguma coisa de horrível na prisão e é por isso que as autoridades não deixam que ninguém saiba do assunto", afirma ao The Guardian a mulher de Wang, Li Wenzu. "Passaram-se 1000 dias e eu não sei se ele está vivo ou morto".

Li e um pequeno grupo de apoiantes partiu, nesta quarta-feira, numa marcha desde Pequim até ao "centro de detenção nº2" no noroeste da cidade de Tianjin, onde foi reportada a última localização de Wang. O seu objectivo é chegar até Tianjin na próxima sexta-feira, dia 13 de Abril.

Ao The Guardian, Li afirmou que se quer encontrar com os juízes do tribunal do centro de detenção. "Seria bom se alguém nos dissesse, qual o fundamento do caso Wang Quanzhang. Se ele não cometeu qualquer crime, deveria ser libertado", asseverou.

Durante quase três anos, Li fez dezenas de pedidos de informação à polícia – todos voltaram para trás sem resposta – e visitou semanalmente o escritório de reclamações do Supremo Tribunal de Pequim, também sem qualquer esclarecimento. Em vez de soluções, Li foi colocada sob vigilância constante por parte da polícia chinesa.

Em Julho de 2015, mais de 200 advogados de direitos humanos chineses e activistas foram detidos ou inquiridos, numa das maiores perseguições a uma profissão na história recente da China, segundo o The Guardian.

A maioria foi libertada sob fiança mas alguns foram acusados de vários crimes e sentenciados a até sete anos de prisão. Wang foi a última pessoa desta perseguição a advogados que ficou sem o caso resolvido, permanecendo numa encruzilhada legal.

De acordo com informações do The Guardian, um advogado do Governo disse ter-se encontrado com Wang em Julho do último ano, mas a sua família discorda da declaração, assegurando que não há qualquer prova de que essa reunião aconteceu.