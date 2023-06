PGR de Angola tentou deter Isabel dos Santos no Dubai

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O Procurador-geral da República (PGR) de Angola, Hélder Pitta Gróz, foi ao Dubai para tentar deter Isabel dos Santos, avança o Jornal de Negócios.





Pitta Gróz terá feito a viagem num avião fornecido pela presidência de Angola, com outros dois procuradores, e convencido que as autoridades dos Emirados Árabes Unidos iriam colaborar com a justiça angolana. O que acabou por não se confirmar. E o PGR angolano acabou mesmo travado pelas forças policiais daquele país.