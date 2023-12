€34 milhões: Governo passou de fiador a financiador de obra em Angola

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Chamou-se “memorando de entendimento” e foi assinado a 10 de dezembro em Luanda pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, pelo seu homólogo angolano e pelo embaixador de Portugal naquele país. O documento formalizou um apoio de Portugal de €34 milhões para a recuperação de um antigo forte – São Francisco do Penedo – com vista à criação do Museu da Libertação Nacional de Angola. Entre sorrisos, apertos de mão e declarações sobre a alegada importância da obra para as relações entre os dois países, bem como para a celebração da luta pela liberdade comum aos dois países há meio século, ficou por contar o que estava por trás destes €34 milhões, nomeadamente a forma como Portugal mudou de posição.