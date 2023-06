'Ivan' escreveu na parede do Coliseu de Roma. Itália procura-o

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Num comunicado divulgado esta segunda-feira, o ministro Gennaro Sangiuliano condena este ato de vandalismo contra "um dos mais famosos lugares do mundo", considerando-o "muito sério, injusto e um sinal de falta de civismo". "Espero que quem tenha feito isto seja identificado e punido de acordo com as nossas leis", frisa.A polícia está a investigar o sucedido e "Ivan" arrisca ser multado em pelo menos 15 mil euros, podendo ainda ser condenado até cinco anos de prisão.O Coliseu de Roma foi construído há 2 mil anos e é o maior anfiteatro do Império Romano. Ali, aconteceram execuções, lutas de gladiadores e com animais.O monumento já foi alvo de vários atos de vandalismo, e dezenas de visitantes foram apanhados a deixar inscrições nas paredes ou a roubar fragmentos do mesmo.