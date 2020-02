A Procuradoria-Geral de Angola negou, este domingo, que esteja a negociar qualquer tipo de acordo com Isabel dos Santos , recentemente constituída arguida por alegada má gestão e desvio de fundos durante a passagem pela petrolífera estatal Sonangol "Não há qualquer negociação em curso com a cidadã Isabel dos Santos ou seus representantes, referente aos processos (criminais e civis) que contra ela decorrem" afirmou num comunicado citado pelo Jornal de Negócios a PGR angolana, liderada por Hélder Pitta Grós . A procuradoria recorda ainda que, "enquanto autoridade responsável pela instauração dos processos-crime e fiscal e da legalidade , continua a exercer o seu papel nos processos em curso contra a referida cidadã".Este sábado, o jornal Expresso revelou que os advogados da empresária tinham iniciado conversações com a PGR de Angola para chegar a um acordo, envolvendo a devolução de dinheiro ao estado angolano em troca do fim do arresto de bens e de contas da filha do antigo presidente, José Eduardo dos Santos Isabel dos Santos tem estado envolvida em várias polémicas depois do Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação ter revelado, no dia de 19 de janeiro, mais de 715 mil ficheiros, sob o nome de Luanda Leaks , que detalham esquemas financeiros da empresária e do marido, Sindika Dokolo , que terão permitido retirar dinheiro do erário público angolano, utilizando paraísos fiscais. A investigação revela por exemplo que, em menos de 24 horas, a conta da Sonangol no EuroBic Lisboa foi esvaziada e ficou com saldo negativo no dia seguinte à demissão da empresária da petrolífera angolana, depois de transferências para o Dubai.