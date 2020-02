Isabel dos Santos finta Justiça e tira milhões de euros de Portugal

A pedido do Ministério Público - e no quadro de cooperação com Angola - o juiz Carlos Alexandre ordenou esta terça-feira o arresto das contas bancárias pessoais de Isabel dos Santos, bem como das empresas que estão sediadas em offshore, mas cujas contas estavam no nosso país.A empresária angolana, o seu marido e a sua amiga e sócia Paula Oliveira viram as contas serem arrestadas, designadamente todo o dinheiro que ainda tinham na Caixa Geral de Depósitos, BPI, BCP e EuroBic.