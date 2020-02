Avião que transporta os portugueses retirados de Wuhan já aterrou em França

O avião que transporta os 17 portugueses que quiserem ser repatriados da cidade de Wuhan , epicentroi do surto do novo coronavírus , já aterrou em França. A aterragem aconteceu por volta das 14h30 locais (menos uma hora em Lisboa) deste domingo.Ao menos tempo que o avião que foi buscar 350 cidadãos europeus fazia a viagem desde a China, um C-130 da Força Aérea portuguesa viajou para França para trazer os portugueses de regresso. Desconhece-se, para já, a hora de chegada e o local onde o aparelho irá aterrar.O Ministério da Saúde vai disponibilizar instalações onde os portugueses provenientes de Wuhan possam ficar em "isolamento profilático" voluntário. O Hospital Pulido Valente, em Lisboa, e o Hospital Militar, no Porto, serão as unidades a recebê-los.

A China elevou hoje para 304 mortos e mais de 14 mil infetados o balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) detetado em dezembro passado, em Wuhan, capital da província de Hubei, centro do país. Nas Filipinas, registou-se a primeira morte fora da China de um doente infectado por este vírus.

Além do território continental da China e das regiões semiautónomas chinesas de Macau e Hong Kong, há mais de 50 casos de infeção confirmados em 20 outros países - Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Austrália, Finlândia, Emirados Árabes Unidos, Camboja e Índia.



Com Lusa