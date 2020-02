Fisco exige um milhão de euros a ex-presidente da Sonangol

A Autoridade Tributária (AT) portuguesa exige o pagamento de 991 mil euros de impostos em atraso a Francisco de Lemos José Maria, ex-presidente da Sonangol , apurou o Correio da Manhã.Para garantir o pagamento, o Fisco já penhorou as contas bancárias de Francisco José Maria em Portugal. No passado dia 23 de janeiro, os advogados do antigo líder da petrolífera angolana entraram com um pedido de impugnação da dívida do Tribunal Tributário de Lisboa, sustentando que "o imposto não é devido".Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã