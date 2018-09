A psicóloga Christine Blasey Ford contou ao Comité do Senado norte-americano que o juiz indicado para o Supremo Tribunal a tentou agredir sexualmente quando eram adolescentes.

O juiz Brett Kavanaugh, nomeado para o Supremo Tribunal dos EUA, foi interrogado esta quinta-feira no Comité do Senado. Christine Blasey Ford, a mulher que o acusa de a ter atacado numa festa quando ambos eram adolescentes, há 35 anos, re-afirmou ao Senado que foi vítima de uma tentativa de agressão sexual pelo juiz.



A líder democrata do Comité, Dianne Feinstein, foi acusada pelo senador republicano Grassley de ter instrumentalizado o processo ao atrasar a divulgação da acusação, já que Feinstein sabia destas acusações há vários meses. Segundo Grassley, a denúncia só foi divulgada agora para prejudicar a nomeação do juiz e as eleições que se aproximam.



Feinstein explicou ao Senado que queria preservar o anonimato de Ford, como a própria lhe pediu, e cumprimentou-a, dizendo que é importante dá-la a conhecer às pessoas. Ford começou a testemunhar, dizendo que eera o seu "dever cívico" testemunhar perante todo o país.



A psicóloga recordou como, enquanto adolescente, frequentava um círculo social onde estavam incluídos vários rapazes da escola Georgetown Prep, incluindo Brett Kavanaugh, Mark Judge e um rapaz a quem chamavam "PJ", que têm sido apontados como amigos chegados do juiz nomeado para o Supremo Tribunal.



Ford contou depois a história que foi relatada em primeiro lugar pelo jornal norte-americano The Washington Post: estava na festa, foi até ao segundo andar da casa para ir à casa de banho e foi empurrada para um quarto onde estavam Kavanaugh e Judge. "Brett pôs-se em cima de mim. Começou a passar as suas mãos pelo meu corpo e a esfregar-se contra mim", contou. "Ele teve dificuldades em tirar-me a roupa porque estava visivelmente embriagado e porque eu tinha um fato de banho vestido por baixo da roupa."



Ford explicou depois que Kavanaugh lhe terá tapado a boca para impedir que gritasse. "Foi o que mais me aterrorizou", diz. "Pensei que ele me ia violar."



Esta situação terá sido evitada por Mark Judge ter saltado para cima dos dois, o que permitiu que Ford se soltasse e fugisse.

O presidente dos EUA, Donald Trump, publicou vários tweets em defesa de Brett Kavanaugh, duvidando inclusivamente da acusação de Ford, mas esta quarta-feira afirmou estar disposto a "mudar de ideias" sobre a inocência do juiz se for convencido pelo testemunho de Ford. Mas na mesma conferência também voltou a sublinhar as excelentes características do seu candidato: "É um génio tremendo. Tem um grande intelecto", disse o 45º presidente estado-unidense.



Brett Kavanaugh, juiz escolhido por Trump para o Supremo Tribunal, foi esta quarta-feira acusado de práticas sexuais impróprias, por uma terceira vez. Julie Swetnick acusa Kavanaugh de ter feito parte de um grupo de rapazes que - enquanto frequentavam o secundário - embebedava raparigas de forma propositada para depois as violar em grupo.