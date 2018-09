O juiz Kavanaugh já foi acusado por três mulheres de comportamentos sexuais indevidos. O juiz nega todas as acusações e afirma não conhecer a nova acusadora.

Brett Kavanaugh, juiz escolhido por Trump para o Supremo Tribunal, voltou a ser acusado de práticas sexuais impróprias, por uma terceira vez. Julie Swetnick acusa Kavanaugh de ter feito parte de um grupo de rapazes que - enquanto frequentavam o secundário - embebedava raparigas de forma propositada para depois as violar em grupo.



Swtnick afirma mesmo ter sido uma dessas vítimas em 1982, o mesmo ano em que a primeira mulher que denunciou Kavanaugh, Christine Blasey Ford, afirma ter sido sexualmente agredida pelo juiz.



As declarações de Julie foram publicadas na conta da rede social Twitter do seu advogado, Michael Avenatti, que tinha já avisado na segunda-feira que tinha conhecimento de um terceiro caso envolvendo Kavanaugh. O advogado divulgou uma declaração assinada por Swetnick e ainda uma fotografia da cliente, com a acusação ao juiz.





Below is my correspondence to Mr. Davis of moments ago, together with a sworn declaration from my client. We demand an immediate FBI investigation into the allegations. Under no circumstances should Brett Kavanaugh be confirmed absent a full and complete investigation. pic.twitter.com/QHbHBbbfbE — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) September 26, 2018

No documento assinado pela alegada vítima, esta escreve ter uma "imagem muito presente de ver rapazes a perfilarem-se à porta de quartos em muitas dessas festas [festas dentro de casas], à espera que chegasse a sua vez para estarem com uma rapariga no quarto". Na denúncia, Swetnick confessa ter visto muitas vezes Kavanaugh e um amigo, Mark Judge, a beberem excessivamente e a fazerem parte desses "grupos de espera". Judge é acusado por Christine Blasey Ford de ter assistido às agressões sexiaos que sofreu às mãos de Kavanaugh.



"Por volta de 1982, eu tornei-me vítima dessas violações em grupo em que o Mark Judge e o Brett Kavanaugh participavam", afirma a mulher, que admite a possibilidade de ter sido drogada, admitindo ainda que haja muitas outras vítimas que podem atestar a veracidade destas acusações.



Swetnick não acusa Judge ou Kavanaugh de terem participado na "vez" em que foi agredida sexualmente, mas afirma com toda a certeza que ambos participavam nestas violações colectivas.



"Observei-o a abusar verbalmente de raparigas, fazendo comentários sexuais com o objetivo de as menorizar, humilhar e envergonhar. Muitas vezes vi o Brett Kavanaugh a falar de uma forma derrogatória sobre raparigas no geral e também sobre raparigas específicas, usando os seus nomes. Também assisti muitas vezes ao Brett Kavanaugh a comportar-se como um bebâdo maldoso em muitas ocasiões nessas festas", escreve a mulher que veio agora a público com a sua denúncia.



O advogado de Swetnick, Avenatti, é também advogado de Stormy Daniels, a atriz pornográfica que acusa o Presidente Trump de a ter silenciado sobre a relação sexual que mantiveram.



Esta é a terceira acusação de conduta sexual imprópria contra Brett Kavanaugh, depois das denúncias de Christine Blasey Ford e de Deborah Ramirez, que acusa o juiz de ter exposto os seus genitais durante uma festa na Universidade. Blasey Ford irá ser ouvida pelo Comité Judicial do Senado esta quinta-feira. Logo no início do seu testemunho, Swetnick afirma que está disposta a testemunhar igualmente.



O Comité é o órgão responsável por decidir a confirmação ou não de Kavanaugh para o cargo de juiz do Supremo Tribunal.



Kavanaugh já admitiu não ter tido um "comportamento perfeito" durante a juventude, mas negou todas e quaisquer acusações de ter agredido sexualmente alguém.



Sobre as acusações concretas de Swetnick, afirmou: "Isto é ridículo e retirado da Quinta Dimensão. Não sei quem é esta pessoa e aquilo do que ela me acusa nunca aconteceu".