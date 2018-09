O juiz escolhido pelo Presidente dos Estados Unidos para a vaga no Supremo Tribunal, acusado por três mulheres de abuso sexual, foi esta quinta-feira ouvido no Senado.

"Nunca abusei sexualmente ninguém. Nem no secundário, nem na faculdade, nunca". Estas foram as primeiras declarações de Brett Kavanaugh, o juiz escolhido pelo Presidente dos Estados Unidos para a vaga no Supremo Tribunal, no Senado.

Emocionado, Kavanaugh contou que a sua filha, de dez anos, lhe pediu que rezasse por Christine Ford – uma das três mulheres que nos últimos dias acusou o juiz de ter abusado sexualmente delas na adolescência. "Nunca abusei sexualmente ninguém. Nem no secundário, nem na faculdade, nunca. A agressão sexual é uma coisa horrível. Quem faz essas alegações deve sempre ser ouvida. Mas ao mesmo tempo, a pessoa sobre quem são feitas essas alegações também tem de ser ouvida", disse.

Kavanaugh classificou as acusações como "uma jogada política, calculada e bem orquestrada", garantindo aos senadores que o seu nome e a sua família tinham sido "destruídos" pelas alegações das três mulheres.

Antes de o Senado ouvir Kavanaugh, escutou a mulher que o acusa. "Não estou aqui porque quero estar. Estou aterrorizada. Estou aqui porque acredito que o meu dever cívico é contar-vos o que me aconteceu enquanto eu e Brett Kavanaugh estávamos na escola secundária", começou por dizer Christine Ford.

"Brett pôs-se em cima de mim. Começou a passar as suas mãos pelo meu corpo e a esfregar-se contra mim", contou. "Ele teve dificuldades em tirar-me a roupa porque estava visivelmente embriagado e porque eu tinha um fato de banho vestido por baixo da roupa". Ford explicou depois que Kavanaugh lhe terá tapado a boca para impedir que gritasse. "Foi o que mais me aterrorizou", diz. "Pensei que ele me ia violar". A situação terá sido evitada por Mark Judge, que permitiu que Ford se soltasse e fugisse.