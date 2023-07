Yolanda Díaz, a mulher que 'enterrou' Iglesias, é a estrela da esquerda espanhola

É mulher, de esquerda e uma das principais figuras das eleições espanholas deste mês. Yolanda Díaz é o trunfo de Pedro Sánchez para as eleições gerais de 23 de julho. Sem a candidata de esquerda e atual segunda vice-primeira-ministra, o presidente do governo espanhol não acalenta esperanças de conseguir uma vitória nas eleições. Loira, sorridente e crítica do próprio governo de que fez parte, a atual ministra do Trabalho é uma candidata que tem agradado ao eleitorado de esquerda e às mulheres e que pode vir a desempenhar um papel de destaque no governo (caso a esquerda vença o sufrágio). Disse mesmo: "Quero ser a primeira presidente do meu país".