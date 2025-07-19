Pelo menos 34 mortos em naufrágio de barco no Vietname

Foram resgatadas 11 pessoas das 53 que seguiam a bordo da embarcação turística.

Várias pessoas morreram na sequência de um naufrágio de um barco de cruzeiro na Baía de Ha Long, no Vietname, esta tarde de sábado. A embarcação transportava 53 pessoas, entre elas 48 turistas e cinco tripulantes. Estariam cerca de 20 crianças a bordo. Segundo o VN Express, já foram recuperados 34 corpos e resgatadas 11 pessoas.

Por volta das 13h30 (hora local), o barco foi subitamente atingido por ventos fortes que o fizeram virar. Pelas 14h05, o navio perdeu o sinal de GPS, segundo o Comité Popular Provincial de Quang Ninh, citado pelo VN Express. O naufrágio terá acontecido nas proximidades da caverna Dau Go,uma das maiores da região de Halong Bay, destino turístico popular naquele país.

Os guardas fronteiriços, a marinha, a polícia e as autoridades portuárias foram mobilizadas para o local, bem como 27 barcos e duas embarcações de salvamento. Foi também criado um centro de comando para coordenar os esforços de busca e salvamento das vítimas.

Apesar da ondulação marítima ter acalmado após o naufrágio, a chuva e a fraca visibilidade ao anoitecer têm dificultado as operações.



QDND via AP