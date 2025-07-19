Sábado – Pense por si

Mundo

Pelo menos 34 mortos em naufrágio de barco no Vietname

Diogo Barreto
Diogo Barreto 19 de julho de 2025 às 16:56
As mais lidas

Foram resgatadas 11 pessoas das 53 que seguiam a bordo da embarcação turística.

Várias pessoas morreram na sequência de um naufrágio de um barco de cruzeiro na Baía de Ha Long, no Vietname, esta tarde de sábado. A embarcação transportava 53 pessoas, entre elas 48 turistas e cinco tripulantes. Estariam cerca de 20 crianças a bordo. Segundo o VN Express, já foram recuperados 34 corpos e resgatadas 11 pessoas.

Por volta das 13h30 (hora local), o barco foi subitamente atingido por ventos fortes que o fizeram virar. Pelas 14h05, o navio perdeu o sinal de GPS, segundo o Comité Popular Provincial de Quang Ninh, citado pelo VN Express. O naufrágio terá acontecido nas proximidades da caverna Dau Go,uma das maiores da região de Halong Bay, destino turístico popular naquele país.

Os guardas fronteiriços, a marinha, a polícia e as autoridades portuárias foram mobilizadas para o local, bem como 27 barcos e duas embarcações de salvamento. Foi também criado um centro de comando para coordenar os esforços de busca e salvamento das vítimas.

Apesar da ondulação marítima ter acalmado após o naufrágio, a chuva e a fraca visibilidade ao anoitecer têm dificultado as operações.

QDND via AP
Tópicos Vietname Morte Transportes
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Pelo menos 34 mortos em naufrágio de barco no Vietname