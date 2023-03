Paris inundada de lixo: 'Está tudo sujo, cheio de ratos e baratas'

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Paris, a capital francesa conhecida por ser a cidade do amor, da moda e do luxo tornou-se, nos últimos dias, no oposto. As ruas ficaram atoladas de sacos de lixo e, quem lá vive, garante que são várias as pragas que começam a percorrer a cidade. Tudo por causa das greves levadas a cabo pelos profissionais de limpeza.





A carregar o vídeo ... Lixo nas ruas de Paris

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Em causa, está a controversa proposta do executivo de Emanuel Macron que quer aumentar a idade da reforma dos 62 para os 64 anos. Vários são os grupos profissionais que se têm manifestado mas, na semana passada, foi a vez dos apanhadores de lixo se juntarem aos protestos.A câmara de Paris já confirmou que nos dez distritos abrigados por empresas privadas as recolhas estão a decorrer dentro da normalidade. Já nos outros, haverá perto de 6.600 mil toneladas de resíduos nas ruas à espera de serem recolhidos. Paralelamente, a imprensa francesa dá conta de que três locais de tratamento de resíduos encontram-se encerrados e outros quatro estarão a trabalhar mas apenas com serviços mínimos.A situação está a preocupar os habitantes porque, além da sujidade e dos cheiros oriundos do lixo, começam a surgir novas pragas. Isto numa cidade onde se estima que existam cerca de dois ratos para cada habitante.Ao jornal Le Parisien , o especialista Romain Lasseur explicou que estas situações "desencadeiam uma mudança no comportamento dos ratos" aumentando "o risco para a saúde dos apanhadores de lixo e da população em geral".Mas o problema vai mais longe e está ainda a afetar cidades como Nantes, Rennes e Le Havre. Ainda assim é esperado que os profissionais de limpeza se reúnam esta quarta-feira de forma a decidir os próximos passos.