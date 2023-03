Português deu a volta ao mundo de mota. 'Estarmos dentro do capacete durante semanas é terrível'

Rui Sá Correia deu a volta ao mundo de mota, de Lisboa a Díli e do Chile ao Rio de Janeiro, em mais de 40 mil quilómetros. Passou por imensas situações de risco: bateu contra a traseira de um autocarro, no Irão, assistiu a bombardeamentos na Síria e no Iraque e na fronteira do Irão com o Paquistão foi metralhado por talibãs e dormiu em escolas de formação de bombistas suicidas. Na Índia, achou mesmo que ia morrer ao circular em estradas com camiões em sentido contrário. No final, diz que voltaria a fazer tudo outra vez porque é "viciado em adrenalina". Rui Sá Correia nasceu no Porto há 60 anos e vive em Timor, há 16, onde é assessor do ministro da administração estatal.