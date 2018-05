Donald Trump decidiu rasgar o acordo multinacional nuclear que os Estados Unidos da América tinham com o Irão e os comentários por todo o mundo não se fizeram esperar. O presidente americano referiu que as leis existentes eram "deficitárias" e anunciou "as mais altas sanções" contra Teerão.

Sob o acordo entre EUA, Reino Unido, França, Alemanha, Rússia, China e a União Europeia, assinado em Viena em Julho de 2015, o Irão comprometia-se a reduzir drasticamente o seu programa nuclear. Em troca eram levantadas sanções internacionais impostas a Teerão, abrindo portas ao mercado de petróleo e gás natural ao Irão.

Trump sempre considerou estas medidas desajustadas, chegando a considerar o Plano de Acção Conjunto Global (JCPOA) – nome oficial do programa – "um acordo unilateral horrível que nunca devia ter sido concebido".

Depois da confirmação, esta terça-feira, de que os Estados Unidos se retirariam do acordo, não tardaram as respostas de indignação dos países aliados e o apoio de países como a Arábia Saudita ou Israel.

França, Alemanha e Reino Unido

O primeiro a reagir foi o presidente francês, Emmanuel Macron, a quem Trump comunicou pessoalmente a decisão. Através do Twitter referiu que "o regime de não-proliferação nuclear está agora em causa", prometendo que "a França, a Alemanha e o Reino unido continuaram colectivamente o trabalho de cobertura da actividade nuclear e a manutenção da estabilidade no Médio Oriente".

France, Germany, and the UK regret the U.S. decision to leave the JCPOA. The nuclear non-proliferation regime is at stake. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 8 de maio de 2018

O ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Yves Le Drian, lembrou, em entrevista a uma rádio francesa, que "o acordo não morreu com a saída dos Estados Unidos". Le Drian afirmou ainda que os líderes europeus irão reunir-se na próxima semana com representantes iranianos para discutir o futuro do JCPOA.

Também a Alemanha reiterou a defesa do acordo. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, garantiu que o acordo "torna o mundo mais seguro", adiantando que a Alemanha não conseguiu encontrar qualquer razão legítima para sair também do acordo.

Já esta quarta-feira a chanceler alemã, Angela Merkel declarou, perante membros do seu partido, que "a responsabilidade da União Europeia em garantir a segurança mundial é, agora, maior que nunca" e que tudo fará para que o Irão cumpra as suas obrigações.

No Twitter, o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico Boris Johnson lamentou a saída dos Estados Unidos mas asseverou que o Reino Unido continua fortemente ligado ao JCPOA.

Deeply regret US decision to withdraw from the Iran nuclear deal. UK remains strongly committed to the JCPoA, and will work with E3 partners and the other parties to the deal to maintain it. Await more detail on US plan. — Boris Johnson (@BorisJohnson) 8 de maio de 2018

União Europeia

Federica Mogherini, a alta representante da União Europeia para Política Externa e Segurança pediu compreensão à comunidade internacional para preservar o acordo nuclear com o Irão. "A UE vai continuar a apoiar este compromisso e acreditamos totalmente no trabalho desenvolvido pela Agência Internacional de Energia Atómica", assegurou Mogherini na sede da união supranacional, em Bruxelas.

China e Rússia

Tanto a Rússia como a China, dois países que estiveram presentes em Viena para a assinatura do JCPOA, confirmaram que vão continuar o proteger o acordo nuclear como ele está, apesar da decisão desta terça-feira por parte dos Estados Unidos.

O enviado especial chinês ao Médio Oriente Gong Xiaosheng, referiu à agência de notícias Xinhua que "ter um acordo é melhor que não ter nada. O diálogo é sempre superior ao confronto".

À agência de notícias russa RIA, o deputado do Parlamento russo Yevgeny Serebrennikov lembrou que a decisão de Trump poderá por em causa as reuniões com a Coreia do Norte sobre a sua desnuclearização.

Israel e países árabes

Em conferência de imprensa, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu aplaudiu a decisão dos Estados Unidos de Donald Trump.

"Israel sempre se opôs a este acordo pelo caminho que abria a Teerão para desenvolver um arsenal nuclear nos próximos anos. A remoção de sanções produziu resultados desastrosos e, em vez de afastar a guerra, só a aproximou" expôs Netanyahu.

A Arábia Saudita, tradicional rival do Irão e aliada há longos anos dos Estados Unidos, enalteceu publicamente a acção dos Estados Unidos. "Apoiamos, com entusiasmo, as notícias vindas do presidente Trump acerca do acordo nuclear e das medidas instauradas contra o Irão", assumiu o ministro dos Negócios Estrangeiros saudita. Também os aliados de Riade no Golfo, como o Bahrein e os Emirados Árabes Unidos, expressaram a sua aprovação pela decisão dos EUA.

Nações Unidas e a reacção de Guterres

O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, comunicou estar "profundamente apreensivo", requerendo um encontro com as partes interessadas do acordo para perceber de que maneira este continuará. "É essencial que todas as preocupações acerca da implementação do plano sejam através de mecanismos estabelecidos pelo JCPOA", anunciou em comunicado.

Barack Obama, antigo presidente dos Estados Unidos da América que negociou e assinou o acordo nuclear, fez esta sua reacção à decisão de Trump, estabelecendo porque esta é "tão errada". "A realidade é clara. De acordo com os aliados europeus, o Secretário da Defesa americano e especialistas independentes, o JCPOA está a funcionar", escreveu Obama.

Países como a Austrália e o Japão também lamentaram o rasgar do acordo por parte dos EUA e até o o porta-voz do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, referiu no Twitter que esta tomada de posição pode pôr a segurança mundial em risco. "A Turquia mantém a sua postura firme contra todas as armas nucleares, não importando quem as detém", acrescentou.