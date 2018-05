Os Estados Unidos sancionaram hoje o governador do banco central do Irão, Valiollah Seif, e o banco Islâmico Al-Bilad, baseado no Iraque, por permitirem transferências milhões de dólares para a Guarda Revolucionária do Irão. É a segunda série de sanções aplicada pela administração Trump desde que os EUA se retiraram do acordo nuclear com o Irão na semana passada."Seif conspirou com a Guarda Revolucionária do Irão para transferir milhões de dólares através do sistema financeiro internacional com várias moedas estrangeiras, de modo a permitir à Guarda financiar as suas actividades no estrangeiro", defendeu o Departamento do Tesouro dos EUA num comunicado.Os Estados Unidos também aplicaram sanções a Ali Tarzali, o vice-director do departamento internacional do banco central do Irão, e a Aras Habib, presidente do banco Islâmico Al-Bilad.