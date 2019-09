Papa Francisco apontou, esta quinta-feira, em Maputo Eusébio da Silva Ferreira e a campeã olímpica Lurdes Mutola como exemplos de perseverança e luta contra a resignação perante as dificuldades.

O encontro decorreu no pavilhão desportivo do Maxaquene, na baixa da capital, para onde o líder da igreja católica se dirigiu em papamóvel através de algumas das principais vias da cidade, com milhares de pessoas a esperar desde as primeiras horas da manhã para o saudar.O Papa Francisco saiu do palácio presidencial da Ponta Vermelha e percorreu as avenidas Julius Nyerere e 24 de Julho, espinhal dorsal de Maputo, rumando depois para a baixa onde milhares de jovens o esperavam.O desporto ilustrou parte da sua intervenção, encabeçada por Eusébio, o histórico jogador do Benfica, que morreu em 2014."Começou a sua vida desportiva num clube desta cidade, as dificuldades económicas da sua família e a morte prematura do seu pai, não impediram os seus sonhos e a sua paixão pelo futebol fê-lo preservar, sonhar e continuar adiante, chegando a marcar 77 golos por este clube de Maxaquene [ex-Sporting de Lourenço Marques]", continuou Francisco.Mas sozinho, Eusébio não teria conquistado os seus sonhos, porque futebol é uma modalidade coletiva, que deve inspirar a juventude pelo seu exemplo de solidariedade em campo, afirmou ainda o líder da Igreja Católica.O Papa assinalou que Lurdes Mutola, ex-campeã olímpica e mundial dos 800 metros em atletismo, é outro exemplo para os jovens moçambicanos pela sua tenacidade e determinação."Tendes diante dos olhos aquele belo testemunho dado por [Lurdes] Maria Mutola, que aprendeu a perseverar, a continuar a tentar, a pensar em cumprir o sonho de uma medalha de ouro nos jogos olímpicos", afirmou.Apesar dos vários títulos mundiais que conquistou, prosseguiu, Mutola não esqueceu a sua origem e o seu país, envolvendo-se em ações humanitárias, nomeadamente a ajuda a novos talentos no atletismo.Francisco assinalou o percurso de Lurdes Mutola como exemplo de luta contra a insegurança e de crença nos sonhos."É preciso não se deixar bloquear pela insegurança, não se deve ter medo de arriscar e cometer erros, é normal, as coisas mais belas formam-se com o tempo", exortou o chefe da Igreja Católica.O Papa Francisco cumpre hoje o primeiro de dois dias da visita a Moçambique, no âmbito de um périplo por África, que o levará também a Madagáscar e às ilhas Maurícias.Francisco é o segundo chefe máximo da Igreja Católica a deslocar-se a Moçambique, depois de João Paulo II ter visitado o país em 1988.