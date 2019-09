O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, apresenta, na próxima segunda-feira, uma nova moção na Câmara dos Comuns para convocar eleições antecipadas. A primeira tentativa aconteceu na noite de quarta-feira, mas o Partido Conservador não alcançou a necessária maioria. Com esta decisão, o líder conservador procura recuperar o controlo sobre o processo do Brexit, que sofreu nova reviravolta esta semana.





A decisão de apresentar a moção foi anunciada, no parlamento, pelo ministro dos Assuntos Parlamentares e um dos maiores defensores de uma saída radical do Reino Unido da União Europeia - e que foi esta semana muito criticado por ter sido filmado quase deitado durante um debate na Câmara dos Comuns. Numa declaração sobre a agenda parlamentar de segunda-feira, Rees-Mogg disse que a proposta seria debatida no final da sessão, não adiantando mais pormenores.

Adiantou ainda que, além de debates sobre questões relacionadas com a Irlanda do Norte, será concluído o processo de aprovação do projeto de lei que impõe um adiamento de três meses da data do Brexit, atualmente prevista para 31 de outubro. O texto está atualmente na Câmara dos Lordes, onde foi alcançado um entendimento esta madrugada para acelerar as discussões por forma que fiquem concluídas na sexta-feira. Segunda-feira é o último dia para que, em termos administrativos, seja possível realizar eleições legislativas a 15 de outubro.



Esta quinta-feira, o governo sofreu uma baixa muito próxima do primeiro-ministro. O irmão e secretário de Estado para as Universidades e Ciência anunciou a demissão, invocando incompatibilidade entre "lealdade à família e o interesse nacional". "Foi uma honra representar Orpington por nove anos e servir como ministro sob três primeiros-ministros. Nas últimas semanas, fiquei dividido entre a lealdade à família e o interesse nacional", comunicou hoje através da rede social Twitter. Para Jo Johnson, esta é uma "tensão insolúvel e está na hora de outras pessoas assumirem os meus papéis de deputado e secretário de Estado".



A decisão foi tornada pública depois de dois dias muito difíceis para Boris Johnson. Primeiro, o líder do executivo viu os deputados aprovarem uma moção que permitia a apresentação de legislação para impor um novo adiamento da saída do Reino Unido do Brexit.



Na quarta-feira, o adiamento marcado para 31 de outubro foi mesmo confirmado - inclusive com votos de conservadores que foram afastados do partido-, tendo sido aprovada uma proposta de lei que pode travar um Brexit sem acordo. Automaticamente, Boris levou a votos uma moção para marcar eleições antecipadas para 15 de outubro. A decisão sobre o ato eleitoral contou com votos 298 a favor e 56 votos contra, mas foi rejeitda porque era necessária uma maioria de 434.



O resultado não surpreendeu visto que o Partido Trabalhista já deixara claro que pretendia ir a votos apenas tendo a certeza que a lei Benn é aprovada na Câmara dos Lordes e se torna efetiva. Depois, o plano será provocar eleições.