Vídeos falsos aumentam tensão entre África do Sul e Nigéria

A propósito dos protestos contra os ataques xenófobos na África do Sul, tem sido partilhado vídeos nas redes sociais onde se veem edifício em chamas, incêndios nas ruas e até homens deitados no chão "prontos para serem deportados". Muitos destes vídeos já foram até partilhados por meios de comunicação social, mas são falsos.Num vídeo, partilhado originalmente no Facebook por um utilizador chamado Lefighter Wale Eff, pode ver-se um armazém de três andares em chamas com a descrição "situação no CBD (distrito financeiro) de Johanesburgo". Mais à frente vemos pessoas a atirarem-se dos andares superiores do edifício. Isto aconteceu, mas não é recente, nem sequer se passou na África do Sul. É um vídeo de maio de 2019 que mostra um incêndio em Gujarat, India, que vitimou 20 jovens.Outro vídeo publicado no Twitter mostra dezenas de homens deitados no chão e outros de pé com as mãos no ar, enquanto a polícia sul-africana lhes dá ordens, isto com a descrição "nigerianos enfrentam deportação na África do Sul". Este vídeo foi, de facto, gravado na África do Sul, mas é de 2018 e mostra uma rusga conduzida pela polícia depois de um roubo a uma carrinha de transporte de valores.Ainda que estes vídeo sejam falsos, a situação na África do Sul não está fácil. Têm sido registados dezenas de confrontos entre locais e emigrantes, com pilhagens a lojas e sete vítimas mortais (ainda que nenhuma delas seja de origem nigeriana).A África do Sul fechou temporariamente a sua embaixada na Nigéria depois da mesma ter sido atacada por nigerianos como reação aos acontecimentos no país. Em declarações oficiais, a ministra dos negócios estrangeiros sul-africano, Naledi Pandor, afirmou estar envergonhada pelo seu pais, sendo que o Governo "lamenta toda a violência contra lojas de africanos de outros países que são residentes na África do Sul".