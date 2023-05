Papa Francisco cancelou agenda por estar com febre

Esta manhã, Francisco cancelou as audiências que tinha marcado. É a primeira vez que falha eventos desde que esteve internado no final de março. Domingo deve presidir à missa na Praça de São Pedro.

Esta sexta-feira, o Papa Francisco não recebeu ninguém nas audiências porque estava com febre, anunciou o Vaticano. Matteo Bruni, o porta-voz da Santa Sé, acabou por não dar mais detalhes sobre o estado de saúde do Papa que esteve internado no final de março com uma pneumonia.







REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Aos 86 anos, Francisco não tem parte de um pulmão e tem apresentado fragilidades físicas de mobilidade por causa de um joelho."Por causa de uma febre, o Papa Francisco não recebeu [ninguém] nas audiências desta manhã", indicou Matteo Bruni aos jornalistas que questionaram porque não havia nenhuma audiência na agenda do Papa para esta sexta-feira de manhã.Há registos de que parecia cansado no final de um encontro com estudantes na quinta-feira à tarde.Apesar do cancelamento de hoje, a agenda para os próximos dias não sofreu alterações. No domingo, está previsto que presida à missa de Pentecostes na Praça de São Pedro e na, segunda-feira, recebe o presidente italiano, Sergio Matarella.Para amanhã não tem agenda pelo que não se sabe se receberá alguém em privado.Francisco tem uma visita agendada para Portugal , a propósito da Jornada Mundial da Juventude. Estará no nosso país de 2 a 6 de agosto, onde além de Lisboa tem prevista uma visita ao Santuário de Fátima.