Papa Francisco antecipa vinda a Portugal para 2 de agosto

A vinda do Papa Francisco a Portugal a propósito da Jornada Mundial da Juventude vai realizar-se um dia antes do previsto, a 2 de agosto.







Papa Francisco





"Sua Santidade o Papa Francisco visitará Portugal, entre 2 e 6 de agosto, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude 2023, que se realiza em Lisboa, estando prevista a sua deslocação ao Santuário de Fátima", foi anunciado no site oficial da Presidência da República. Em nota, Marcelo Rebelo de Sousa assinala "o caráter singular da realização da Jornada Mundial da Juventude" no País, considerando a visita do Papa um " Em nota, Marcelo Rebelo de Sousa assinala "o caráter singular da realização da Jornada Mundial da Juventude" no País, considerando a visita do Papa um "

momento único e indelével".

Esta é a segunda deslocação do Papa Francisco a Portugal, depois de, em 2017 ter presidido às cerimónias do 13 de maio, no Santuário de Fátima, numa visita no âmbito do centenário das aparições e que ficou marcada pela canonização oficial dos dois pastorinhos, Jacinta e Francisco Marto.

Francisco é o quarto Papa a visitar Portugal, depois de Paulo VI em 1967, João Paulo II em 1982, 1991 e 2000, e Bento XVI em 2010.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 01 e 06 de agosto deste ano, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

A edição deste ano, que será encerrada pelo Papa, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.

O Papa Francisco foi a primeira pessoa a inscrever-se na JMJLisboa2023, no dia 23 de outubro de 2022, no Vaticano, após a celebração do Angelus. Este gesto marcou a abertura mundial das inscrições para o encontro mundial de jovens com o Papa.

Até ao momento já iniciaram o processo de inscrição mais de meio milhão de jovens.