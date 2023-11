Papa Francisco não leu discurso. "Não me sinto bem"

O representante da igreja Católica tem um encontro previsto para hoje no Vaticano com crianças de todo o mundo, não tendo sido alterada a sua agenda.

Esta segunda-feira, o Papa Francisco não leu o discurso preparado para um encontro com os rabinos europeus, dizendo-lhes que não se estava a sentir bem.



"Bom dia, saúdo-vos a todos, dou-vos as boas-vindas e agradeço-vos esta visita, que muito me agrada, mas acontece que não me sinto bem e, por isso, prefiro não ler o discurso, vou dar-vos uma cópia", refere o Papa.

O Papa Francisco, de 86 anos, parecia estar com falta de ar, segundo a agência noticiosa Reuters.



Já houve outros momentos no passado, em que o representante da Igreja Católica não leu os discursos de forma a preservar as suas forças.



Para esta segunda-feira, está ainda previsto um encontro com crianças de todo o mundo no Vaticano. Até ao momento, não foram anunciadas alterações à sua agenda para o dia de hoje.