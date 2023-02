Pandemia teve origem em fuga de laboratório, diz relatório do Departamento de Energia dos EUA

O vírus que levou à disseminação da pandemia de covid-19 provavelmente surgiu de uma fuga acidental de um laboratório, de acordo com um estudo classificado e atualizado, de 2021, do Departamento de Energia dos EUA, fornecido à Casa Branca e a membros do Congresso, noticiou o Wall Street Journal.







O mesmo estudo concluiu também que o suposto laboratório chinês não pertencia a programas de criação de armas biológicas. As autoridades norte-americanos recusaram-se a revelar as informações que levaram à mudança de posição do departamento, que antes não tinha certezas em relação ao que aconteceu em Wuhan, na China, em 2019, durante o início da pandemia.Segundo revela o jornal norte-americano, a nova atualização surge numa atualização a um relatório do gabinete de Avril Haines, diretora nacional de inteligência dos EUA. Sabe-se ainda que o Departamento de Energia (que supervisiona uma rede de 17 laboratórios americanos) atualizou os dados com "baixa confiança".Segundo o The Guardian, existem ainda outras quatro agências de inteligência dos EUA que concluíram que a pandemia começou como resultado da transmissão a humanos feita por um animal infetado e outras duas ainda permanecem indecisas. O FBI já tinha concluído, com "confiança moderada", que o vírus se tinha espalhado após uma fuga de um laboratório chinês.O conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, reconheceu existirem "vários pontos de vista" dentro das agências de inteligência dos EUA, revela o jornal britânico."Alguns elementos da comunidade chegaram a conclusões de um lado, alguns do outro, e vários disseram que simplesmente não têm informações suficientes para ter certeza", disse Jake Sullivan, em declarações à CNN.Acrescentou que ainda não existem respostas definitivas, mas que o governo do presidente norte-americano Joe Biden "ordenou repetidamente que todos os elementos da comunidade de inteligência se esforçassem e utilizassem os recursos para chegar ao fundo desta questão".As duas hipóteses científicas sobre a origem do vírus dividem-se entre a possível transmissão por contacto com um animal e a fuga de um laboratório chinês.As autoridades chinesas negaram que a fuga tenha acontecido num dos seus laboratórios, entre eles o Instituto de Virologia de Wuhan, o Centro Chinês de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) e o Instituto de Produtos Biológicos de Wuhan.