A origem do vírus que já infetou mais de 169 milhões de pessoas continua uma incógnita. Surgiu na natureza ou nasceu de um acidente laboratorial? A resposta à questão não foi dada em março pela OMS, mas Joe Biden quer resolver o assunto até agosto.

Covid-19: As dúvidas de todos, a investigação dos EUA e a indignação da China

Há mais dúvidas do que certezas quando o assunto é a origem do vírus que rapidamente ganhou o estatuto de pandemia. A Organização Mundial da Saúde (OMS) investigou, mas deixou mais perguntas do que respostas. E até um grupo de investigadores pediu, numa carta publicada este mês na revista Science, mais investigações à origem da covid-19.

O vírus teve origem na natureza ou foi produzido em laboratório? Esta é a primeira questão para a qual ainda não existe resposta e que motivou, aliás, os cientistas a escreverem a tal carta, propondo que se sejam levadas a sério ambas as teorias para que se possa chegar a uma conclusão. Mas essa conclusão poderá chegar daqui a, mais ou menos, 90 dias - entre este mês de maio e o final de agosto, será divulgado um relatório sobre as origens do SARS-CoV-2.

O pedido partiu do presidente dos Estados Unidos e serão agora reunidos todos os esforços das agências governamentais e dos serviços de informação para apurar a verdadeira origem da covid-19. Joe Biden explicou que os EUA vão continuar a trabalhar com parceiros "de ideias semelhantes" com o objetivo de pressionar a China a participar numa investigação "completa, transparente e baseada em provas e factos".