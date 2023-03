Diretor do FBI defende que covid-19 começou em laboratório chinês

O diretor do FBI, Christopher Wray, defendeu a teoria de que o vírus da covid-19 poderá ter saído de um laboratório chinês. Estudos têm apontado repetidamente para a transmissão de animais para humanos como a origem da pandemia. A China diz que as declarações do diretor do FBI "não têm qualquer credibilidade".





"Há já algum tempo que o FBI tem a teoria de que a pandemia terá tido origem num incidente num laboratório em Wuhan", disse Wray na Fox News, sublinhando que não são ainda surpresas, mas teorias baseadas em investigações e análises feitas pela instituição norte-americana. Estas declarações aumentam a tensão entre instituições públicas nos Estados Unidos, com várias a defenderem a teoria de que o SARS-CoV-2 surgiu de um laboratório e outros a defenderem a teoria de que terá passado de animais para humanos.Wray não especificou em que provas assentava esta teoria de que a pandemia havia começado em laboratório, escudando-se no sigilo a que o FBI está sujeito e em "documentos classificados" que, alegadamente, alimentam esta teoria.A China reagiu esta quarta-feira, dizendo que se opõe firmemente a qualquer tipo de "manipulação política" de factos: "Baseado no histórico de fraude e enganos da comunidade de inteligência dos Estados Unidos, as conclusões retiradas deste novo relatório não têm qualquer tipo de credibilidade", afirmou a porta-voz dos negócios estrangeiros chineses, Mao Ning, citada pela agência Reuters.Segundo o Wall Street Journal, o Conselho de Inteligência Nacional e quatro outras agências públicas norte-americanas concluíram que o SARS-CoV-2 teve origem numa transmissão entre animais e humanos. Já a CIA não apresentou ainda a sua visão sobre a origem da pandemia, revela o jornal. Já o Departamento de Energia produziu um documento - ainda confidencial - que refere que a teoria mais provável é a de que a covid-19 surgiu num laboratório e que terá "saído" devido a um incidente. No entanto, refere que estas conclusões são assentes em provas circunstanciais.A maior parte dos estudos científicos publicados nos últimos três anos apontam no sentido contrário às conclusões do FBI, afirmando que a pandemia começou na transmissão do vírus de um animal para um humano. E têm criticado as conclusões as instituições norte-americanas, lembrando que não estão sujeita a revisão de pares e que na maior parte dos casos os dados utilizados não são públicos.Estes comentários feitos pelo diretor do FBI acontecem numa altura de grande tensão na relação entre Washington e Pequim, na sequência do balão espião de origem chinesa que sobrevoou os Estados Unidos, bem como a relação ente Xi Jinping e Putin a propósito da guerra na Ucrânia.