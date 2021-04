Covid-19: Variante indiana encontrada em 20 estudantes na Bélgica

A variante indiana que tem estado a preocupar as autoridades, especialmente no país de origem já chegou à Europa. O grupo infectado veio da Índia e é constituído por 20 estudantes que estão na Bélgica, refere o Le Monde.







Com a Índia a bater recordes mundiais de casos diários e dar conta de uma nova mutação do SARS-CoV-2, no mundo espalha-se o receio de que esta possa por em causa a imunidade de grupo de outros países, nomeadamente os ocidentais mais avançados no plano de vacinação.Mais ainda quando, na quinta-feira à noite era anunciada a deteteção de doentes com essa mutação, na Bélgica. O grupo de 20 estudantes indianos chegou à Europa pelo aeroporto de Paris Roissy, a 22 de abril. Estão todos em quarentena. As autoridades suspeitam que o grupo foi infetado por um supercontamindor que pode fazer parte do grupo ou que viajou com eles de autocarro na viagem entre Paris e a Bélgica.