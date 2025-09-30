Sábado – Pense por si

Mundo

Palestina: Estado crítico

João Carlos Barradas
João Carlos Barradas 23:00

Um arremedo de estado num território em guerra cada vez mais exíguo e retalhado, com populações em fuga ou obrigadas a deslocação forçada, sem instituições capazes de assegurar em permanência funções administrativas básicas: esta é a realidade no terreno.

A Palestina foi reconhecida por mais dez estados. Mas os triunfos diplomáticos não obstam a que a integração do Estado da Palestina como membro de pleno direito da ONU continue bloqueada pelo veto dos Estados Unidos.  Na guerra, no recurso à guerrilha, na opção pelo terrorismo, em manifestações de protesto e desobediência civil, por negociações diplomáticas, as forças laicas e religiosas palestinianas mantiveram aceso um conflito fulcral para o Médio Oriente e intratável para Israel, mas mostraram-se incapazes de impor um estado autónomo.

