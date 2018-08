As correntes de água em França levaram à retirada por precaução de 1600 pessoas e provocaram um desaparecido. Após o fim de uma semana de intenso calor na Europa, as tempestades súbitas levaram a inundações no sudeste do país.

Segundo a polícia francesa, o único desaparecido é um alemão de 70 anos que ajudava um grupo de crianças num acampamento. As 136 crianças estão a salvo, já o homem, de acordo com o The Guardian, abrigou-se na sua caravana que foi levada pela torrente, na quinta-feira, dia 9 de Agosto. A polícia encontrou mais tarde a mesma carrinha "vazia e destruída".

Na operação de salvamento a três acampamentos na área de Gard, apenas se registou um desaparecido. A polícia e os mergulhadores continuam à sua procura do homem.

O porta-voz da polícia regional Jerome Tallaron afirmou que 10 pessoas foram levadas para o hospital por causa de hipotermia e lesões menores. Devido às tempestades que apareceram abruptamente, na sequência de dias de imenso calor, várias regiões francesas estão sob alerta de inundação e cerca de 17 mil casas no país ficaram sem electricidade.