Centenas de pessoas encheram as ruas de Washington contra um comício de nacionalistas brancos, chamado Unite the Right 2, este domingo. A manifestação aconteceu no dia em que se assinalou um ano da morte de Heather Heyer, que morreu atropelada por um homem que investiu com o carro contra um grupo de activistas em Charlottesville. Tudo aconteceu durante um protesto de nacionalistas contra a remoção de uma estátua.Este domingo, a polícia manteve os dois lados do protesto separados frente à Casa Branca. O comício de nacionalistas brancos durou cerca de duas horas e reuniu mais de 20 pessoas. Os organizadores esperavam mais de 400. Jason Kessler foi um dos organizadores, e também esteve envolvido no comício de Charlottesville. "Todos tiveram a possibilidade de falar e penso que foi uma grande melhoria quanto a Charlottesville. Foi um precedente que tinha que ser colocado. Foi mais importante que tudo", afirmou Kessler à Reuters. O protesto acabou disperso quando a chuva caiu.Quando os nacionalistas saíram de uma estação de metropolitano, os activistas contra o racismo chamaram-lhes nazis. Dan Haught era uma dessas pessoas. "Queríamos enviar uma mensagem ao mundo em como somos mais do que eles", contou à Reuters, enquanto empunhava um cartaz em que se lia: "Voltem para debaixo das pedras seus palhaços nazis."Em Washington, não houve detenções, apesar de um grupo de manifestantes se ter envolvido em confrontos com a polícia ao fim do dia.Sean Kratouil, de 17 anos, contou aos jornalistas que tinha ido à contra-manifestação para criar um movimento de anti-fascistas pacífico. Confessou a sua preocupação com as situações em que os protestos se tornam violentos: "A percepção do público é a chave", considerou.Não foi só em Washington que se assinalou o aniversário do atropelamento em Charlottesville, mas também nesta cidade. Centenas manifestaram-se no sábado. Um dos gritos ouvidos foi "a polícia e o Klan [Ku Klux Klan, uma seita racista] andam de mãos dadas", o que se deveu às críticas feitas pelas pessoas de que as autoridades não fizeram o suficiente para travar a violência em 2017.Na altura, Donald Trump foi muito criticado por considerar que havia "muito boas pessoas" dos dois lados, entre supremacistas brancos e neo-nazis de um, e activistas contra o racismo do outro. No sábado, tweetou uma condenação de "todos os tipos de racismo".