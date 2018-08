O presidente dos EUA, Donald Trump, não deixou sem resposta as várias acusações que lhe têm sido feitas pela sua antiga conselheira Omarosa Manigault Newman, que se tem desdobrado em várias entrevistas de lançamento do livro "Unhinged" ("Desvairado"), cuja saída está prevista para esta terça-feira. Na obra, a antiga directora do Gabinete de Relações Públicas acusou o líder da Casa Branca de ser um "cão sem trela" quando não está com a mulher, Melania, e apelidou-o de "racista, intolerante e misógino".

Numa publicação no Twitter, o chefe de estado norte-americano recordou a passagem de Omarosa, como é conhecido, pelo reality show O Aprendiz, apresentado pelo próprio Trump, para a desacreditar. "A desequilibrada da Omarosa, que foi despedida três vezes n’O Aprendiz, foi despedida ela última vez. Nunca conseguiu, nem vai conseguir. Implorou-me por um emprego, de lágrimas nos olhos, e eu disse ‘ok’. As pessoas [que trabalham] na Casa Branca odiavam-na," escreveu Trump, descrevendo a antiga conselheira como "perversa, mas não inteligente".

Na reacção, Trump assumiu ainda que raramente via a conselheira, mas que "ouvia coisas muito más" sobre Manigault, que era desagradável para as pessoas com quem trabalhava e "estava constantemente" a faltar a reuniões e trabalhados marcados. "Quando o general Kelly me disse que [Omarosa] só arranjava problemas pedi-lhe que tentasse concertar toda a situação, porque ela só dissera coisas fantásticas sobre mim – até ser despedida!", acusou ainda.

A publicação de Trump surgiu depois de a antiga conselheira ter divulgado uma suposta gravação feita na Situation Room, que devia ser um dos locais mais seguros do mundo, quando foi despedida do cargo pelo chefe de gabinete, John Kelly. Omarosa assumiu que as gravações foram feitas porque a actual administração é uma "Casa Branca em que toda a gente mente". "Sem estas gravações, ninguém nos EUA acreditaria em mim", reforçou.

Ainda antes da entrevista à NBC News, a porta-voz Sarah Huckabee Sanders reagiu aos excertos conhecidos do livro dizendo que "é triste que uma antiga empregada da Casa Branca amargurada esteja em vias de lucrar com estas falsas acusações e ainda pior que os media lhe sirvam, agora de porta-voz, depois de nunca a terem levado a sério quando ela só tinha coisas positivas a dizer do presidente, quando ela trabalhava para o governo".