A ex-conselheira presidencial de Donald Trump e ex-directora de comunicação do Gabinete de Relações Públicas da Casa Branca, Omarosa Manigault Newman, é a origem da mais recente crise institucional que atinge o presidente dos EUA. Autora do livro "Unhinged" ("Desvairado"), a antiga conselheira divulgou uma suposta gravação feita na Situation Room, que devia ser um dos locais mais seguros do mundo, quando foi despedida do cargo pelo chefe de gabinete, John Kelly.

A gravação terá sido feita no dia 12 de Dezembro de 2017 e a antiga participante do programa O Aprendiz, apresentando durante anos por Donald Trump, deixou a Casa Branca em Janeiro. A suposta gravação foi tornada pública este domingo numa entrevista à NBC News.



"Chegou ao meu conhecimento, ao logo dos últimos meses, que tiveste problemas de integridade que são significativos", diz o chefe de gabinete de Trump, explicando de maneira pouco detalhada que se refere ao "uso de veículos oficiais e outros problemas". Durante a conversa como Omarosa – como é tratada nos EUA -, Kelly assume preferir que a saída se resolva com uma "separação amigável" e que a discussão "não é negociável". O general retirado disse ainda que informaria Trump da saída da ex-conselheira quando tudo tivesse resolvido.

Omarosa assumiu que as gravações foram feitas porque a actual administração é uma "Casa Branca em que toda a gente mente": "Sem estas gravações, ninguém nos EUA acreditaria em mim", reforçou. Mas a Casa Branca acusa-a mesmo disso, colocando o foco no facto de antiga conselheira ter ousado gravar uma conversa no local onde se tomam as principais decisões relativas à política externa norte-americana. O espaço é reservado, nem toda a gente tem autorização para entrar, e os telemóveis e gravadores são proibidos. Segundo a imprensa norte-americana, os funcionários não são revistados à entrada mas os avisos são respeitados por "uma questão de honra".

"A ideia de um funcionário colocar um dispositivo de gravação na Situation Room na Casa Branca mostra um flagrante desrespeito pela nossa segurança nacional. Depois, gabar-se disso na televisão, só prova ainda mais a falta de carácter e integridade dessa descontente ex-funcionária da Casa Branca, disse a porta-voz Sarah Huckabee Sanders, numa reacção à gravação. Anteriormente, numa reacção ao lançamento do livro, previsto para 14 de Agosto, Sanders dissera que a obra está cheia de "mentiras e falsas acusações". "É triste que uma antiga empregada da Casa Branca amargurada esteja em vias de lucrar com estas falsas acusações e ainda pior que os media lhe sirvam agora de porta-voz, depois de nunca a terem levado a sério quando ela só tinha coisas positivas a dizer do presidente, quando ela trabalhava para o governo", escreveu também.



Ouviu ou não a gravação racista?

No conjunto de acusações feiras, Omarosa chama ao presidente norte-americano "racista, intolerante e misógino". E é aqui que aparece uma das incongruências que está a colocar o livro em xeque. No livro, Manigault assegurou que três fontes lhe garantiram que têm gravações em que Trump aparece a dizer a palavra "nigger", que pode ser traduzida como preto, várias vezes. Herdada do período esclavagista, a palavra é considerada como um dos mais graves insultos raciais que podem ser ditos.

Porém, em entrevistas à NPR e à NBC News, Omarosa garantiu que ouvira as tais declarações, ela própria. "Ouvir aquela gravação mudou tudo para mim"", disse à primeira: "Eu ouvi o presidente dos EUA usar não só a n-word mas também outras coisas horríveis durante a produção d’O Aprendiz". Questionada sobre as duas versões diferentes garantiu que no livro "está a parte" em que conta ter ouvido. À segunda televisão manteve esta teoria. "Assim que ouvi por mim mesma, confirmei aquilo que mais temia", disse durante a entrevista, "que era Donald Trump ser um aldrabão que estava mascarado de uma pessoa com abertura para lidar com comunidades diversas". "Quando ele fala daquela maneira, como faz naquela gravação, fica verdadeiramente confirmando que ele é um racista", atirou.

Esta não é a única acusação de racismo feita a Trump. Omarosa assegurou que ter visto ela própria Trump a insultar com impropérios racistas o marido de origem filipina da conselheira Kellyanne Conway. Uma acusação desmentida pelo próprio visado, George Conway, no Twitter, onde considerou a denúncia de Manigault "ridícula".

O The Washington Post teve acesso a dois documentos que provam que a equipa de campanha de Trump para as eleições de 2020 ofereceu a Omarosa um emprego remunerado a 15 mil dólares mensais (13 mil euros), em troca de um contrato que a obrigava ao silêncio sobre todos os assuntos relacionados com Trump e a sua família. A antiga conselheira do republicano considerou a oferta uma maneira de "comprarem o seu silêncio", mas outras fontes ouvidas pela imprensa norte-americana garantem que esse contrato é assinado por todos os que trabalham perto da presidência.

Tida como uma das pessoas mais próximas do presidente, Omarosa conta o plano que elaborou com Ivanka Trump, filha do chefe de estado norte-americano, para afastar as pessoas que consideravam ser responsáveis por passarem informação secreta aos media. A lista terá sido entregue por Ivanka ao então director de comunicação, Anthony Scaramucci.



Trump "ama conflitos, caos e confusão"

Num excerto do livro divulgado pelo jornal britânico DailyMail, Manigault defende que Trump tem exibido "um declínio mental que não pode ser negado" – consideração que defende com uma entrevista de Trump na NBC em Maio de 2017. Segundo explicou, o presidente foi informado várias vezes que devia dizer que o despedimento do ex-director do FBI James Comey tinha sido uma sugestão do Departamento de Justiça, mas que fizera o contrário. Na conversa com Lester Holt, Trump disse que falara com Comey para saber se estava a ser investigado, deixando no ar a possibilidade de obstrução de justiça.

A antiga conselheira de Donald Trump acusou-o ainda de se comportar "como um cão sem trela" nos eventos que decorrem na instância de recreio que possui em Mar-a-Lago, na Florida, como festas de anos, angariações de fundos ou torneios de golfe, quando a esposa, Melania Trump, está ausente.

Para Omarosa, o milionário republicano é um homem que "ama conflitos, caos e confusão". "Adora ver pessoas a discutir", defendeu, acrescentando que Trump fala de toda a gente "pelas costas".



Outra acusação, mais curiosa, remete para a existência de um solário na residência presidencial, que teria causado um confronto entre Trump e a Angella Reid, a chefe do staff de manutenção da Casa Branca. Um ex-funcionário da Ala Oeste da Casa Branca desmentiu ao The Washington Post que tal discussão alguma vez tenha acontecido.