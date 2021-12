Os cidadãos inconvenientes que o camarada Xi faz desaparecer

A 3 de abril de 2011, o artista e ativista Ai Weiwei foi detido pela polícia chinesa quando estava prestes a apanhar um voo em Pequim. Cinco dias depois desaparecia o seu advogado. Ai Weiwei já era um dos artistas mais influentes no mundo, mas acabou preso durante 81 dias sem que as autoridades chinesas prestassem informação sobre o seu paradeiro, estado de saúde ou alegado crime. Ficaria sem passaporte durante anos. Em 2015, numa exposição em Londres, recriou a sua cela até ao detalhe, incluindo os guardas que de perto vigiavam tudo o que fazia – a peça esteve exposta em Lisboa até ao fim do mês passado. Nesse ano foi viver para a Alemanha, num circuito de exilado que o traria até Portugal, onde mora numa propriedade em Montemor-o-Novo.



O desaparecimento recente da tenista profissional chinesa Peng Shuai – após ter acusado na rede social Weibo o ex-vice-presidente da China de a forçar a ter relações sexuais – voltou a expor uma prática do regime de Pequim: fazer desaparecer pessoas que caiam fora do padrão de conduta tolerado pelo Partido Comunista Chinês (PCC). O desaparecimento forçado de cidadãos comuns não é um meio recente de controlo. Das pessoas que iam das zonas rurais a Pequim para apresentarem as suas queixas formais contra as estruturas locais de poder até, mais recentemente, aos uigures na província de Xinjiang, todos podem experimentar a detenção ou o isolamento, sem qualquer explicação às famílias. E nem o estatuto dado pela fama e pela fortuna põe alguém a salvo – Peng Shuai e Ai Weiwei são parte de uma longa lista de várias celebridades chinesas que têm desaparecido durante um período de tempo.



Alguns dos visados são os principais empresários do país, como o fundador do grupo Alibaba, um gigante mundial do comércio eletrónico. Em outubro do ano passado, numa conferência em Xangai, Jack Ma criticou os reguladores financeiros chineses e pediu uma reforma do sistema bancário. A resposta foi rápida. O regime suspendeu a ida para a bolsa da vertente financeira do império de Jack Ma, o Ant Group, e o maior empresário chinês desapareceu da vida pública, a ponto de ser substituído como jurado na final de um concurso televisivo de talentos empresariais que ele próprio criara. Reapareceria já este ano, três meses depois, no vídeo de uma cerimónia com professores das zonas rurais da China, afirmando que passara aquele tempo a “estudar e a pensar”. Desde então a sua vida pública tem sido discreta. Reemergiu num vídeo numa aldeia rural , a falar para professores e a dizer-se empenhado em “filantropia educacional”.