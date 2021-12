WTA suspende torneios na China por preocupação com a tenista Peng Shuai

A Women's Tennis Association (WTA) anunciou a imediata suspensão de todos os torneios na China, incluindo o de Hong Kong, em resposta ao silêncio de Pequim sobre a alegada agressão sexual denunciada pela tenista Peng Shuai, cometida pelo antigo vice-primeiro-ministro chinês Zhang Gaoli.

"Em consciência sã, não vejo como posso pedir às nossas atletas para competir lá, quando Peng Shuai não está autorizada a comunicar livremente e aparentemente tem sido pressionada a contradizer as alegadas agressões sexuais que denunciou", lamenta o presidente da WTA, Steve Simon, num comunicado divulgado esta quarta-feira, 1 de dezembro. "Dado o estado das coisas, também estou muito preocupado com os riscos que todas as nossas jogadoras e funcionários podiam enfrentar se avançássemos com eventos na China em 2022."



A decisão de Steve Simon baseia-se na resposta "inaceitável" das autoridades chinesas às denúncias de Peng, apesar dos pedidos de investigação completa e transparente.