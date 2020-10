Os 11 países que (ainda) estão livres da Covid-19

As Ilhas Salomão, um arquipélago de 900 pequenas ilhas no Pacífico Sul, confirmaram este domingo o seu primeiro caso de Covid-19, deixando de pertencer a um grupo restrito de 11 países que não reportaram qualquer caso do novo coronavírus numa altura em que a pandemia já deixou quase 35 milhões de pessoas infetadas.

Um estudo repatriado das Filipinas testou negativo três vezes em diagnóticos realizados antes de embarcar nas Ilhas Salomão e está agora assintomático. O isolamento das ilhas ajudou o país a escapar ileso em termos de saúde da pandemia, embora a economia tenha sido obviamente afetada.

Quais são agora os únicos países sem qualquer caso de Covid-19?

Os primeiros casos do novo coronavírus foram anunciados na China, a 31 de dezembro do ano passado. Mais de nove meses depois, são quase 35 milhões de infetados por aquela que se tornou a nova pandemia e que fez, até ao momento, mais de um milhão de mortos.





Com a saída das Ilhas Salomão da lista de países livres da Covid-19, apenas 11 dos 193 países reconhecidos pelas Nações Unidas e Organização Mundial de Saúde (OMS) não registam qualquer caso do novo coronavírus. Antes do país oceânico, os últimos a reportarem o seu primeiro infetado foram o Lesoto, o Tajiquistão e Comores, no "longíquo" mês de maio.

Todos os países de Europa, América do Norte, América do Sul e África já confirmaram casos, com as únicas nações sem infetados a estarem na Ásia e na Oceânia. Coreia do Norte e Turquemenistão são os representantes asiáticos, enquanto os países oceânicos são todos ilhas no Oceano Pacífico, tal como as Ilhas Salomão: Ilhas Marshall, Vanuatu, Kiribati, Nauru, Palau, Tonga, Tuvalu, Estados Federados da Micronésia e Samoa.

Veja o mapa interativo que lhe mostra a evolução da Covid-19 à medida em que cada país confirmou o seu primeiro caso.

A estes países acrescem ainda sete territórios (todos na Oceânia) pertencentes a outros países que ainda não conhecem qualquer caso da Covid-19 – além de outros territórios sem residentes permanentes como é o caso da Antártida, por exemplo.

O que faz com que estas nações não tenham ainda reportado casos? Completo isolamento ou ocultação de infetados?

Coreia do Norte: o "melhor povo do mundo" não tem Covid-19

O país liderado por Kim Jong-un é o mais próximo da cidade chinesa onde tudo começou: de Wuhan até à capital norte-coreana, Pyongyang, são 1.400 quilómetros em linha reta ou pouco mais de dois mil de carro.

No entanto, e mesmo com os países vizinhos de ambos a sofrerem com a pandemia – Japão e Coreia do Sul -, a Coreia do Norte não registou oficialmente qualquer caso da Covid-19.

"Nenhuma pessoa foi infetada com o novo coronavírus no nosso país até agora", foi a garantia deixada por Pak Myong Su, diretor do departamento antiepidémico do centro de emergência contra as epidemias, à AFP em abril. O país fechou as fronteiras terrestres com a China após terem sido confirmados os primeiros casos no país vizinho e impôs medidas de contenção rigorosas.

No entanto, são muitos os especialistas que consideram difícil que nenhum caso tenha sido confirmado dada a proximidade com o epicentro inicial do surto. O próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a Coreia do Norte estaria a "passar por algo", revelando que trocou correspondência com Kim Jong-un, na qual se disponibilizou a ajudar no combate à doença.

A própria OMS demonstrou a sua disponibilidade em março ao ceder 800 mil euros para ajudar Pyongyang a responder ao coronavírus, informou o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários das Nações Unidas (OCHA).

Coincidência ou não, em meados de março, Kim Jong-un anunciou a construção de um novo hospital na capital norte-coreana, com abertura prevista para outubro de 2020, para servir a saúde e o bem-estar do "melhor povo do mundo".

A 23 de abril, o Daily NK reportou mesmo que um desertor norte-coreano, que havia sido baleado ao tentar fugir para a China, tinha testado positivo para o vírus.

No final de junho, Kim Jong-un anunciou a existência de um caso suspeito que tinha sintomas da Covid-19, culpando a Coreia do Sul pois este seria um desertor do norte encontrado na fronteira a 50 quilómetros de Seul. O resultado do seu teste nunca chegou a ser conhecido mas a cidade fronteiriça de Kaesong foi isolada por completo e os indivíduos em contacto com o desertor ficaram em quarentena.

Turquemenistão, o país onde a palavra "coronavírus" não entra

No Turquemenistão a ausência de casos parte de uma primeira estratégia: autoridades e órgãos de comunicação social estão a evitar o uso da palavra "coronavírus", de maneira a impedir que a população do país fique alarmada com as notícias que correm sobre a doença.

A denúncia chegou da organização não-governamental Repórteres sem Fronteiras (RSF), que coloca o país, liderado por uma ditadura de Gurbanguly Berdymukhamedov, como último no índice de liberdade de imprensa. Além destes, há relatos de pessoas perseguidas pelas forças de segurança por falarem da doença em público e até por usarem máscara na rua.

Enquanto o Turquemenistão continua em negação sobre a Covid-19, o vizinho Irão soma já quase 500 mil infetados e mais de 25 mil mortes pela doença, além de centenas de milhares de casos em todos os países à sua volta.

Curiosamente, um dia após a queixa, foi anunciado que o Ministério da Saúde havia criado uma linha de apoio para quem quisesse saber mais sobre o novo coronavírus. Ao mesmo tempo, Berdymukhamedov, conhecido como "Pai Protetor" e considerado um deus no seu país, recomendou que espaços públicos fossem desinfetados com uma planta tradicional turquemena, a harmala.

Dois dias depois, ordenou também o fecho de fronteiras e escolas e o cancelamento de viagens de e para a China - sem nunca explicar a razão por detrás das medidas ao seu povo.

No entanto, mesmo sem o conhecimento de casos, hospitais estão inundados de pessoas com sintomas relacionados com a Covid-19, com correspondentes no país a referirem que a situação piorou no último mês e meio.

Nauru, o segundo país mais pequeno e com menos habitantes do mundo

O território tem apenas cerca de 160 turistas por ano mas, mesmo com apenas 21 quilómetros quadrados de área, impôs as próprias medidas de restrição e estado de emergência perante a ameaça do novo coronavírus.

O território mais próximo - a ilha de Banaba, pertencente a Kiribati – está a mais de 300 quilómetros e são mais de 4.000 quilómetros que separam a ilha da cidade mais próxima da Austrália, Brisbane.

A 2 de março, todos os turistas de China, Coreia do Sul e Itália foram banidos. Cinco dias depois, o Irão foi adicionado à lista. Em meados de março, todos os voos para ilhas vizinhas foram suspensos e o seu único voo direto - para Brisbane - viu reduzida a sua frequência para uma vez a cada duas semanas. Além disso, todos os novos turistas foram obrigados a realizar quarentenas de 14 dias em hotéis.

As medidas podem parecer extremas mas, para o presidente local, Lionel Aingimea, são as necessárias num país com apenas um hospital, sem ventiladores e com falta de enfermeiros. Para já sempre que algum cidadão apresenta tosse ou febre, é isolado e testado para a Covid-19 - com todas as análises a resultarem em negativo até agora.

Palau é um micro-estado com 18 mil habitantes, algures no Oceano Pacífico. Tal como outros destes países, o seu isolamento do resto do mundo tem contribuído para que nenhum caso tenha sido reportado até ao momento. No pico da pandemia, apenas uma pessoa foi colocada em quarentena, em abril, e o teste à Covid-19 foi negativo.

Na sua capital económica, Koror, os supermercados rapidamente ficaram sem gel desinfetante, máscaras e álcool. As viagens até Guam, território insular dos EUA na Micronésia, foram reduzidas para uma por semana. As análises de deteção da doença têm de ser enviadas para o Taiwan, a 2.400 quilómetros de distância.

Enquanto não são conhecidos casos, o governo local constrói cinco unidades isoladas, com capacidade de internamento de até 14 pessoas - à espera daquilo que consideram ser inevitável.

Em Vanuatu, uma nação com apenas 300 mil pessoas dispersas por 80 ilhas no Pacífico, tem uma situação igual: o seu isolamento tem sido a sua salvação, mas o seu isolamento, aliado à pobreza e ao fraco sistema de saúde, deixa o país incrivelmente vulnerável.

O país está a enviar os teste à Covid-19 para laboratórios no exterior, mas só recebe os resultados sete dias depois. À Reuters, o diretor-geral de saúde, Posikai Samuel Tapo, afirmou em meados de março que o Vanuatu esperava conduzir os seus próprios testes daí a "poucas semanas", o que ainda não aconteceu.

O principal hospital do arquipélago está já a preparar-se para uma vaga de casos mas existem apenas 20 camas disponíveis. "Se um paciente tiver complicações, temos apenas dois ventiladores disponíveis em todo o país", afirmou ao The Guardian o porta-voz da equipa governamental de combate ao Covid-19, Russel Tamata.

Mas, à espera do novo coronavírus, surgiu um outro problema na região: o ciclone tropical Harold, uma tempestade de nível 5, chegou à região esta segunda-feira e deixou grande parte do país com as comunicações em baixo.

Tuvalu e Tonga, como parte da Commonwealth, receberam as mesmas indicações que outros países que respondem, oficiosamente, à Coroa Real Britânica, tendo implementado medidas de distanciamento social e o fecho quase total das fronteiras. Já no Kiribati, todos os imigrantes são sujeitos a uma análise das autoridades de saúde e pediu aos seus habitantes que evitassem deslocações.

Já os Estados Federados da Micronésia aplicaram, no início de março, das restrições mais duras do mundo a visitantes devido ao novo coronavírus, proibindo a entrada a quem tenha estado num país onde exista pelo menos um caso confirmado de Covid-19.

Todos estes têm um risco acrescido de letalidade pela Covid-19. "A melhor aposta destes países é, sem dúvida, tentar afastar esta coisa. Porque, se ela se entranha, estão feitos", afirma à BBC o médico Colin Tukuitonga, especialista em saúde pública e antigo comissário da OMS. "Estes países não têm sistemas de saúde robustos. São pequenos, frágeis e muitos não têm sequer ventiladores. Se um surto ocorresse, iria dizimar a população."

Tukuitonga aponta ainda que estes são países em que a sua população tem altos níveis de diabetes, doenças cardiovasculares e respiratórias - doenças todas elas pertencentes àquilo que são considerados os grupos de risco para a Covid-19.

Qual é a melhor solução destes países? Continuarem isolados. "O mesmo isolamento que tem sido sempre um problema para estes países é agora uma salvação", afirma o antigo comissário da OMS.