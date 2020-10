Assessora da Casa Branca também está infetada com Covid-19

A assessora de imprensa da Casa Branca testou positivo para a Covid-19. É a 13ª pessoa do círculo próximo do presidente doente. Kayleigh McEnany anunciou o resultado do teste através do Twitter. "Depois de testar negativo consistentemente, incluindo todos os dias desde quinta-feira, testei positivo para a Covid-19 na segunda-feira de manhã, apesar de não ter qualquer sintoma."Acrescentou ainda que nenhum jornalista é considerado contacto próximo, segundo a equipa médica da Casa Branca. Kayleigh McEnany garantiu ainda que não tinha conhecimento do diagnóstico de Hope Hicks até ter dado uma conferência de imprensa sobre isso na quinta-feira. A conselheira de Trump foi o primeiro caso a testar positivo para a Covid-19, neste surto que infetou o presidente e a mulher.A assessora de imprensa anunciou que vai cumprir a quarentena e continuar a trabalhar "em prol do povo americano".Entretanto vários jornalistas já se queixaram de que Kayleigh McEnany tirava frequentemente a máscara para falar à imprensa, colocando todos os elementos em risco.Donald Trump continua internado, embora possa ter alta ainda esta segunda-feira. Já Melania Trump está em casa e a recuperar positivamente.