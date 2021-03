Países que duvidam da covid-19, um perigo mundial

Tanzânia, Turquemenistão e Coreia do Norte negligenciam a gravidade da pandemia, recusam as máscaras e não partilham dados sobre a doença.

Ao longo do último ano, quase todos os países do mundo têm partilhado com a OMS (Organização Mundial de Saúde) as informações sobre casos e mortes por covid-19, o que tem sido importante para ajudar a combater a pandemia.



Porém, três países evitam a transparência em torno dos seus dados ou estão mesmo em negação relativamente à gravidade da doença.



É o caso da Tanzânia, na África Oriental, que não comunica os seus dados desde maio, altura em que tinham reportado 509 casos confirmados e 21 mortes. Depois disso, reina o silêncio.