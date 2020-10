Apenas quatro países europeus estão abaixo do nível crítico de casos de Covid-19, revela o último relatório do Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças (ECDC). Para este organismo europeu, o limite de segurança são 20 casos por 100.000 habitantes numa média de sete dias. Passando este limite, os países têm um elevado risco de infeção, com os grupos de risco a sofrer um "impacto muito elevado" da doença.Os países que se mantém nos níveis de segurança são a Alemanha (18,4 casos por 100.000), a Finlândia (15,5), o Chipre (14,6) e a Noruega( 13,9). No topo negativo da tabela estão a República Checa (167,6), os Países Baixos (140,3) e a França (120,3). Portugal está no intervalo entre os 60 e 120 casos por 100.000 habitantes. Ainda assim, integra este grupo de 27 países com elevado risco de transmissão.A taxa de mortalidade na Europa está também a subir tal como o aumento de casos. Portugal é um dos países que também registou um aumento na mortalidade na semana passada.Na última semana, a Dinamarca foi o país europeu com a taxa mais elevada de testes, seguida pelo Luxemburgo, Islândia, Malta e Chipre.A taxa de testes positivos subiu pelo menos 3% ou foi mais elevada em relação à semana anterior em 15 países, onde se inclui Portugal, Roménia, Países Baixos, França, Croácia ou Áustria.Perante estes números, várias medidas têm sido tomadas por parte de vários países europeus. Na equipa de emergência nacional de saúde pública recomendou na Irlanda que todo o país fosse colocado no nível mais elevado de restrições. A Islândia recuperou uma série de limitações, tais como a restrições a ajuntamentos e o encerramento de algumas estruturas de lazer. A República Checa entrou em estado de emergência. E o centro de Berlim foi considerado uma zona de alto risco pelas autoridades de saúde alemãs.Estas medidas surgem também numa altura em que as autoridades de saúde britânicas admitem que milhares de infeções não foram incluídas nos números oficiais devido a "um problema técnico". Fala-se de menos 16 mil casos a menos entre 25 de setembro e 2 de outubro. Depois de no domingo, o Reino Unido ter registado 22.961 casos, o dobro do anterior recorde diário para o país.