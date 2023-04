Detida suspeita de atentado bomba que matou Vladlen Tatarsky

Vladlen Tatarsky, um blogger russo conhecido pelas suas posições pró-Putin e por defender a invasão à Ucrânia, morreu no passado domingo numa explosão num café em São Petersburgo.







Telegram @Vladlentatarskybooks/via REUTERS

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

As autoridades russas consideraram o caso como um assassinato premeditado uma vez que Vladlen Tatarsky foi vítima de um rebentamento de um aparelho explosivo que estava dentro de uma estátua oferecida ao blogger. Darya Trepova, principal suspeita, já foi identificada e detida.No momento da sua morte Vladlen Tatarsky estava a participar num debate num café, que já pertenceu ao fundador do grupo Wagner Yevgeny Prigozhin, nas margens do Rio Neva.Mais de trinta pessoas ficaram feridas devido à explosão pelo que, de acordo com o Ministério da Saúde russo, foi aberta uma investigação por "assassinato de alto escalão".O encontro foi organizado pelo grupo patriótico Cyber Front Z que afirmou que que adotou medidas de segurança, mas que ainda assim se revelaram "insuficientes". No canal de Telegram do grupo soi partilhado: "Houve um ataque terrorista. Tomamos certas medidas de segurança, mas infelizmente não foram suficientes".A porta-voz do Ministério russo para os Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, acusou a Ucrânia de estar por de trás do incidente uma vez que as atividades de Vladlen Tatarsky "conquistaram o ódio do regime de Kiev" ao enfrentar as ameaças ucranianas.O conselheiro presidencial ucraniano, Mykhailo Podolyak, considerou que a explosão foi uma consequência de uma "luta política interna". No Twitter escreveu: "A possibilidade de haver terrorismo interno como um instrumento de luta política interna era uma questão de tempo".