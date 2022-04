As chuvas fortes que começaram, na semana passada, a atingir Durban, já provocaram mais de 440 mortos e 40 mil deslocados.

Com mais de 400 mortos, África do Sul declara estado de emergência devido a inundações

O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, declarou esta terça-feira estado de emergência nacional. Após uma semana de inundações, que já são consideradas as mais mortais de sempre no país, e que já provocaram mais de 440 mortos e 40 mil deslocados.