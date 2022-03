Guerra na Ucrânia. Sem querer comprometer território, Kiev procurar cessar-fogo no encontro na Turquia

Rússia ainda é uma amaeça forte a Kiev

Os serviços de inteligência ingleses alertam para que a Rússia ainda é uma forte ameaça à integridade da capital da Ucrânia. Apesar das forças leais a Kiev estarem a aguentar o cerco à capital, esta ainda não pode ser considerada salva da ameaça russa.



A par da pressão junto a Kiev, as forças de Moscovo mantém o cerco a Mariupol, no sul, com pesados bombardeamentos, indica o ministro da Defesa ucraniano, em comunicado. "Apesar disso, o centro da cidade mantém-se sob domínio ucraniano."