Escritora de 'Como assassinar o seu marido' julgada por matar o marido

Nancy Crampton-Brophy escreveu um manual sobre como matar um marido sem ser apanhada. No entanto, foi acusada do mesmo crime.

Nancy Crampton-Brophy é uma escritora de ficção que em 2011 deu à estampa um ensaio intitulado How To Murder Your Husband ("Como assassinar o seu marido", em tradução livre). Esta semana começa o julgamento contra a autora pelo alegado homicídio do marido.