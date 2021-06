Kim Jong-un abre guerra aos jeans, calão e filmes estrangeiros

A Coreia do Norte deu mais um passo rumo ao isolamento do mundo exterior. Se já era difícil que os norte-coreanos tivessem uma ideia do que se passava no resto do mundo, o fecho das fronteiras por causa da pandemia veio isolar ainda mais a ditadura asiática. Agora, o líder do país Kim Jong-Un resolveu lançar uma guerra ao calão, calças de ganga e filmes estrangeiros, proibindo todos.



A lei, a que o Daily NK - publicação online, sediada em Seul e com fontes norte-coreana - teve acesso refere que se "um trabalhador é apanhado, o chefe da fábrica pode ser responsabilizado, se uma criança é problemática, os pais podem também ser punidos. O sistema de monitorização do comportamento dos outros que o sistema norte-coreano encoraja está refletido nesta lei", refere o diretor da publicação, Lee Sang Yong, à BBC.



Esta proibição tem por finalidade evitar que os jovens se deixem fascinar pelo estilo de vida da Coreia do Sul, os seus vizinhos democratas da península. "Por outras palavras, o regime percebeu que um sentido de resistência pode formar-se se as culturas de outros países começarem a ser mostradas", acrescenta o diretor do Daily NK.