As eleições legislativas deste domingo em Espanha realizam-se num cenário de agitação na Catalunha e quando a economia espanhola começa a mostrar sinais de abrandamento. A quarta votação em outros tantos anos pode resultar em nova paralisia. Na última semana da campanha não houve sondagens, é difícil avaliar o impacto do único debate televisivo, mas tudo indica que os socialistas do PSOE, chefiados pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez, serão os mais votados, embora fiquem longe de uma maioria confortável.

A fragmentação partidária implica o impasse, devido à divisão do atual parlamento em três grupos irreconciliáveis. Nas últimas eleições, em abril, com 123 eleitos, o PSOE só podia formar um governo minoritário (as negociações com o Podemos fracassaram e, de qualquer forma, os dois somavam 165 deputados, menos onze do que os necessários); a direita (PP, Ciudadanos e Vox) elegeu 147 deputados; mas o maior obstáculo à governabilidade da Espanha era a existência de 22 so\beranistas catalães, sem os quais nenhum dos dois blocos podia funcionar. Os catalanistas exigiam um referendo sobre a independência, algo inaceitável para os outros partidos.

As sondagens publicadas no passado fim-de-semana sugeriam um resultado entre esquerda e direita com empate ainda mais perfeito do que o existente. Ambos os grupos teriam entre 150 e 155 deputados. Os socialistas no poder são favoritos, com 27 a 28% dos votos; os populares ficam em segundo, mas crescem em relação a abril (20 ou 21%); a extrema-direita do Vox terá um forte aumento e pode ascender ao terceiro lugar, com 15 ou 16%.

O sistema eleitoral beneficia as três maiores formações, sobretudo nas províncias menos populosas, pelo que pequenas variações de um ou dois pontos percentuais podem resultar numa dezena de eleitos para um lado ou para o outro. Os indecisos podem baralhar as contas e levar o trio da direita a obter mais votos e mais deputados do que o trio da esquerda (ou o inverso) mas sempre sem maioria para qualquer lado.

Se as sondagens se confirmarem, não haverá governo sem a bênção dos separatistas catalães ou, em alternativa, os dois maiores partidos têm de se entender. O PP pode viabilizar o governo minoritário de Sánchez, mas isso será humilhante, pois o atual primeiro-ministro chegou ao poder após derrubar o executivo popular fragilizado pelos acontecimentos na Catalunha. A eventual abstenção popular que permita viabilizar o novo governo socialista tem uma dificuldade adicional: a ascensão do Vox. Quanto mais votos conservadores forem para a extrema-direita, mais difícil será para o PP abster-se na votação do programa do futuro governo PSOE.

A outra hipótese, de serem os populares os mais votados, é improvável, pois o líder do partido, Pablo Casado, não é carismático, não surge nos inquéritos como preferido para primeiro-ministro e teve má prestação no debate televisivo. O governo socialista só será evitado se o trio de partidos da direita conseguir eleger 176 deputados, o que obriga a uma viragem dramática que não se vislumbrou na última semana de campanha.

Assim, após esta votação, tudo fica na mesma e a Catalunha volta a ser o único elefante na sala. A direita exige que o governo atue com energia na contenção dos ímpetos independentistas, suspendendo o governo autonómico chefiado por Quim Torra. Também se defende a ilegalização dos partidos independentistas, mas nesse ponto há divisões. Sánchez evitou até agora uma atuação musculada, mas pode não ter remédio senão aplicar o artigo 155 da Constituição espanhola, que permite suspender a autonomia. Tudo depende de haver provas sobre as ligações do governo autonómico com independentistas radicais. O governo de Madrid já trata o presidente da Generalitat como se ele tivesse peste, mas pode preferir esperar até que Quim Torra seja afastado em eleições regionais antecipadas.

Escutas policiais a um grupo desmantelado em setembro e acusado de terrorismo mostram que os comités de defesa da república (CDR) coordenaram ações com o Tsunami Democràtic, movimento alegadamente pacífico, que o presidente da Generalitat apoiou. A justiça espanhola afirma que os CDR radicalizados (chamados equipas de resposta tática) pretendiam criar o caos para instaurar a república catalã através da violência. Outro objetivo era provocar as autoridades, de forma a que houvesse uma intervenção do exército na Catalunha. Hoje, em dia de reflexão, o Tsunami Democràtic realiza ações de protesto em 200 municípios, sob forma de concertos e atividades culturais.

As legislativas espanholas vão também revelar a disposição da população na Catalunha e, provavelmente, abrem caminho a eleições regionais. As sondagens apontam para forte subida da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) e derrota do partido de Torra, Junts per Cataluna. Entre os partidos constitucionalistas (que têm provavelmente a maioria dos votos), Ciudadanos e PP afundam-se, enquanto os socialistas deverão conseguir um bom resultado na região, que voltou a ser um dos seus bastiões.

As regionais antecipadas serão a segunda oportunidade para encontrar uma solução. O governo socialista viabilizado pelo PP em Madrid poderia entender-se com um governo regional liderado pelos republicanos da ERC, porventura com apoio dos socialistas catalães, desde que essa nova Generalitat baixasse a temperatura geral. Mas essa seria apenas uma saída sensata, o que em Espanha nem sempre é possível.