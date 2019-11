Após ter sido posto em liberdade após 580 dias preso, o antigo presidente do Brasil Lula da Silva divulgou um vídeo nas redes sociais em que prometeu "ajudar a libertar o Brasil dessa loucura que está acontecendo no país" e disse ser "um senhor muito jovem": "Tenho 74 anos do ponto de vista biológico, mas 30 anos de energia e 20 anos de tesão. Só para ficarem com inveja desse jovem que está falando com vocês."

"Quero agradecer do fundo do coração toda a solidariedade de vocês. E dizer que estou livre para ajudar a libertar o Brasil dessa loucura que está acontecendo no país. É preciso cuidar da educação, do emprego, do salário, da cultura, do prazer e da alegria", afirmou Lula da Silva, num vídeo publicado no Instagram.



Mais tarde, o histórico líder do Partido dos Trabalhadores (PT) falou junto ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, onde dera o seu último discurso aos militantes do PT antes de ser preso a 7 de abril de 2018. Não faltaram críticas a Bolsonaro nem a Sérgio Moro, o juiz que o condenou no âmbito da Operação Lava-Jato e que é agora ministro da Justiça.

"O Bolsonaro tem que entender que foi eleito pra governar para o povo brasileiro e não para os milicianos do Rio de Janeiro", defendeu Lula. "Eu acho que não tem outro jeito. Não tem ninguém que conserta esse país se não quiser consertar. A gente não pode permitir que esses milicianos acabem com nosso país."

O antigo líder do PT recordou ainda Marielle Franco, cuja morte levou a uma investigação que chegou a ouvir um porteiro do prédio de Bolsonaro que implicou o presidente do Brasil. O Ministério Público do Rio de Janeiro concluiu que o porteiro tinha mentido. "A gente tem que saber quem mandou matar a nossa guerreira Marielle. Não é a gravação do filho [Carlos Bolsonaro] dele que vale – é preciso que haja uma perícia séria para que a gente saiba definitivamente quem matou nossa guerreira", reforçou Lula.

"Quando eu saí daqui, eu tinha uma missão. Fiquei numa solitária e durante 580 dias me preparei espiritualmente para não ter ódio e sede de vingança, para não odiar meus algozes, porque eu queria provar que, mesmo preso por eles, eu dormia com a minha consciência muito mais tranquila que a deles", referiu Lula.

"Tomei a decisão de ir lá para a PF – eu poderia ter ido a uma embaixada, a outro país, mas tomei a decisão de ir lá porque preciso provar que o juiz Moro não era um juiz, mas um canalha que estava me julgando", detalhou.



Lula da Silva foi preso após ter sido condenado em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4), num processo sobre a posse de um apartamento, que os procuradores alegam ter-lhe sido dado como suborno em troca de vantagens em contratos com a estatal petrolífera Petrobras pela construtora OAS.