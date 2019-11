As urnas já abriram em Espanha, para as segundas eleições legislativas em seis meses e as quartas nos últimos quatro anos. Porém, espera-se que o parlamento espanhol saia mais fragmentado e que a extrema-direita suba os votos.

Desde 2015 que Espanha luta para conseguir um governo estável, depois de décadas em que o poder oscilava entre os socialistas do PSOE (liderado agora por Pedro Sánchez) e o PP (de Pablo Casado).

Sánchez convocou eleições depois de o PSOE não ter conseguido formar governo, após o ato eleitoral de abril. "Só há duas opções: ou o voto nos socialistas para termos um governo, ou o voto noutro partido qualquer para impedir Espanha de ter um governo progressista", afirmou o líder do PSOE no fecho da campanha, em Barcelona.

As urnas fecham às 19 horas, em Portugal continental. As sondagens revelam até agora o PSOE na frente, mas com a possibilidade de ter menos assentos no Parlamento que em abril, maior força do PP e o Vox de extrema-direita, liderado por Santiago Abascal, a tornar-se o terceiro maior partido espanhol.





O cenário mais provável é o de um governo minoritário, de novo, liderado pelos socialistas. Resta saber com quem se poderão aliar e quanto tempo é que o governo poderá aguentar num parlamento fragmentado, indica a agência Reuters.