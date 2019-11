Vários milhares de manifestantes protestaram hoje em Barcelona contra a presença do rei Felipe de Espanha na cidade. O rei encontra-se no local para assistir à cerimónia Princesa de Girona, dedicada a jovens talentos.

A Reuters detalha que os manifestantes bateram em panelas e gritaram "A Catalunha não tem rei", num protesto após semanas de manifestações separatistas.

Além do rei de Espanha, também a rainha Letizia e as filhas do casal, a princesa Leonor e a infanta Sofia, se encontram na cerimónia. Além do pai, também Leonor discursou dizendo algumas frases em catalão: "Desde pequeninas, os nossos pais falaram-nos da Catalunha. Graças a eles sabemos mais da história e da cultura catalãs. Esta terra, a Catalunha, ocupará sempre um lugar especial no meu coração."



El discurso de la princesa Leonor en catalán durante los premios Princesa de Girona: "Esta tierra, Cataluña, siempre ocupará un lugar especial en mi corazón" https://t.co/gOCGW1wRUr pic.twitter.com/UbGa3thpGZ — EL PAÍS (@el_pais) November 4, 2019

Já no seu discurso, o rei apontou que "na realidade de hoje não podem ter lugar nem a violência nem a intolerância nem o menosprezo para com os outros".

Nas ruas, foram queimadas imagens do rei de Espanha.

Dolores Aguilera, uma manifestante de 70 anos, considerou a presença de Felipe VI em Espanha uma provocação: "Temos presos políticos na prisão. Não podemos aceitá-lo", afirmou, referindo-se aos nove líderes separatistas sentenciados a 14 de outubro a longas penas de prisão pelo seu papel no referendo sobre a independência da Catalunha em 2017.

A pena gerou muitos protestos na Catalunha.

Antoni Gonzalez, marido de Dolores, refere à Reuters que se tornaram republicanos porque Madrid trata a Catalunha "como uma colónia". A independência é a única possibilidade para a Catalunha, afirmou o homem de 68 anos.

A 10 de novembro, vão repetir-se as eleições legislativas em Espanha.