EUA não estão a receber refugiados ucranianos

Há meses que aumenta o número de ucranianos e russos a tentar entrar para os Estados Unidos pela fronteira terrestre com o México. Segundo dados citados pela Reuters, entre outubro de 2021 e janeiro deste ano, as autoridades fronteiriças dos EUA detiveram 6.400 russos e mil ucranianos que tentavam entrar ilegalmente no país. Os números revelam um aumento expressivo destas duas nacionalidades num momento que coincide com o crescimento da tensão entre a Rússia e a Ucrânia.